St. Pauli auch in Nürnberg ohne Verteidiger Medic

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) beim 1. FC Nürnberg personelle Veränderungen angekündigt. "Das ist eine englische Woche. Wenn wir die Möglichkeit haben, auf der einen oder anderen Position Frische reinzubringen, werden wir das auf jeden Fall machen", sagte der 44-Jährige am Freitag. Innenverteidiger Jakov Medic, der am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt 98 durch einen Ellenbogenschlag verletzt wurde, wird auch gegen Nürnberg fehlen. "Wir hoffen, dass er Anfang der nächsten Woche wieder auf dem Trainingsplatz steht", sagte Schultz. | 26.11.2021 12:02