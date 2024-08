Stand: 08.08.2024 14:27 Uhr Simakala von Holstein Kiel zurück zum VfL Osnabrück

Angreifer Ba-Muaka Simakala kehrt zum Drittligisten VfL Osnabrück zurück. Im vergangenen Sommer wechselte der 27-Jährige von den Lila-Weißen zu Holstein Kiel. In der Hinrunde stand Simakala für die "Störche" in elf Partien auf dem Rasen. In der Rückrunde war er an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. "Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an, wenn man die vielen bekannten Gesichter sieht und wieder im Innenraum der Brücke steht. Mein Ziel ist es, an die erfolgreiche Zeit beim VfL anzuknüpfen", sagte Simakala.