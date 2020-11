Stand: 29.11.2020 11:17 Uhr Schwerin gewinnt Champions-League-Test

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben sich mit einem erwarteten Pflichtsieg in der Bundesliga auf das Champions-League-Vorrundenturnier in der kommenden Woche in Italien eingestimmt. Das Team von Trainer Felix Koslowski bezwang am Samstagabend den VfB Suhl in der heimischen Palmberg Arena nach 100 Spielminuten mit 3:1 (26:24, 25:17, 21:25, 25:15). | 29.11.2020 11:17