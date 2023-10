Stand: 26.10.2023 08:21 Uhr Rostocker Boxprofi Langberg erhält zweite EM-Chance

Schwergewichtsboxer Felix Langberg fiebert seiner zweiten Chance auf einen EM-Titel entgegen. Der Rostocker kämpft am 16. Dezember in Karlsruhe gegen den 28 Jahre alten Daniel Dietz aus Neuwied um die Europameisterschaft des Verbands IBF. "Ein wichtiger Kampf für mich, vielleicht sogar der wichtigste in meinem Leben", sagte Langberg. Der 31-Jährige hatte Anfang des Jahres erstmals den EM-Titel des Verbands WBA gewonnen, musste den Gürtel aber im Juni gegen den Griechen Marios Kollias direkt wieder abgeben. Es war seine erste Niederlage im 13. Profikampf. | 26.10.2023 07:58