Stand: 30.06.2023 09:11 Uhr Rostock Seawolves verlängern mit Gloger

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat Till Gloger weiter an sich gebunden. Der 30 Jahre alte Center unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag an der Ostsee. "Rostock ist für mich mittlerweile eine zweite Heimat geworden und ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Jahren zusammen erreicht haben", sagte der gebürtige Bochumer, der seit 2020 für die Seawolves aufläuft und mit ihnen in die Bundesliga aufstieg. In 105 Einsätzen erzielte Gloger durchschnittlich 8,6 Punkte. | 30.06.2023 09:11