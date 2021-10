Stand: 19.10.2021 21:11 Uhr Regionalliga Nord: Flensburg siegt beim HSV II

Der SC Weiche Flensburg 08 hat in der Nordstaffel der Fußball-Regionalliga Nord den Kontakt zum Spitzenduo Teutonia und Kiel II hergestellt. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) beim Hamburger SV II durch. Christopher Kramer erzielte beide Treffer für die Flensburger, die in der Tabelle bei einem Spiel weniger mit 22 Punkten und einem Zähler Rückstand auf Rang drei liegen. | 19.10.2021 21:11