Stand: 19.07.2024 16:24 Uhr Pyro und Attacke auf Fortuna-Keeper: Geldstrafe für Holstein Kiel

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel muss wegen des Abbrennens von Pyrotechnik durch seine Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 65.400 Euro zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden. Die Fans der Norddeutschen hatten im Heimspiel am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison gegen Fortuna Düsseldorf mehrere Rauchtöpfe und Bengalos gezündet. Zudem war es in Kiel nach dem feststehenden Aufstieg nach Abpfiff zu einem Platzsturm gekommen, bei dem ein Anhänger den Düsseldorfer Torwart Florian Kastenmeier attackiert haben soll. | 19.07.2022 16:05