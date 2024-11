Stand: 21.11.2024 12:07 Uhr Pyro in Bielefeld: Hohe Geldstrafe für den VfL Osnabrück

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten VfL Osnabrück wegen des Fehlverhaltens seiner Fans in der Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld zu seiner Geldstrafe in Höhe von 28.000 Euro verurteilt. Anhäger der "Lila-Weißen" hatten ir der Begenung am 20. Oktober mit Spielbeginn mindestens 80 pyrotechnische Gegenstände (Bengalische Fackeln) gezündet. Der VfL hat dem Urteil zugestimmt. | 21.11.2024 12:06