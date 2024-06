Stand: 03.06.2024 11:41 Uhr Prozess gegen Zverev: Ex-Freundin sagt ohne Öffentlichkeit aus

Im Prozess gegen den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev wegen des Vorwurfs der Körperverletzung wird seine Ex-Freundin als Zeugin vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Das beschloss das Amtsgericht Berlin-Tiergarten am Montag auf Antrag von Zverevs Verteidigung, die Anwältin der früheren Freundin Brenda Patea widersprach nicht. Die Richterin sagte, in der Befragung von Patea sei zu erwarten, dass höchst persönliche Lebensbereiche und Details der gemeinsamen Beziehung der beiden Menschen angesprochen würden. Diese seien schutzwürdig. Patea hatte vor Beginn des zweiten Prozesstages am Montagmorgen gesagt: "Ich will, dass es jetzt endlich losgeht." Ihre Anwältin sprach von einer Kampagne der Verteidigung gegen ihre Mandantin. | 03.06.2024 11:45