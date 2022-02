Omikron stoppt den Teamsport: Der "neue Normalzustand"? Stand: 08.02.2022 09:55 Uhr Die Coronavirus-Variante Omikron hält auch den Sport im Würgegriff. Spiele fallen aus, weil Clubs keine gesunde Mannschaft mehr zusammenbekommen. Handball-Boss Frank Bohmann fürchtet: "Damit müssen wir leben." Der Sport steckt in der Klemme, meint der Epidemiologe Markus Scholz.

von Andreas Bellinger

Das Risiko spielt immer mit. "Es ist wirklich Lotterie, wer, wann und wo Corona kriegt", sagt Felix Koslowski. Der Trainer des SSC Schwerin hat es kürzlich mit seinen Top-Volleyballerinnen sogar im Europapokal erlebt, dass die Omikron-Variante so heftig und schnell zugeschlagen hat, dass er keine gesunde Mannschaft mehr aufs Feld schicken konnte und das Viertelfinal-Hinspiel in Stuttgart kampflos verloren wurde.

Aktuell betroffen sind die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf, die am Montag aufgrund mehrerer infizierter Akteure ihr für Donnerstag geplantes Bundesliga-Spiel beim HSV Hamburg absagen mussten. Auch die für Mittwoch angesetzte Begegnung zwischen dem HC Erlangen und MT Melsungen findet wegen zahlreicher Infektionen bei den Gästen nicht statt.

Epidemiologe: Hygienekonzepte obsolet

Wer erinnert sich nicht an die täglichen Hiobsbotschaften von den deutschen EM-Handballern, denen die besonders ansteckende Corona-Variante trotz aller Vorsichtsmaßnahmen im vorigen Monat sämtliche Titelträume geraubt hat. Dass eine durch insgesamt 16 positiv getestete Spieler geschwächte Mannschaft - ungeachtet der Qualität der Nachrücker - keine ernsthafte Konkurrenz sein kann, versteht sich von selbst. Durchgezogen wurde das Turnier dennoch um jeden Preis.

Ist das die neue Normalität im Sport? Der Epidemiologe Markus Scholz hält es im Gespräch mit dem NDR für ein wenig probates Mittel, bedenkenlos den verschiedenen Hygienekonzepten zu vertrauen. "Mit der Omikron-Variante ist Mannschaftssport kaum noch sicher durchführbar", sagt der Wissenschaftler von der Universität Leipzig. "Man sieht, dass vor allem die Hygienekonzepte zusammenbrechen, die auf Testen basieren", so Scholz.

Hohe Ansteckungsgefahr

Tatsächlich steigt die Zahl der registrierten Omikron-Fälle auch im (Mannschafts-)Sport stetig. Der Höhepunkt der Welle wird für Mitte bis Ende Februar erwartet. "Die Ansteckung geschieht viel schneller. Die Strategien kommen deutlich an ihre Grenzen", weiß Scholz. Zwangsläufig auch die Spielpläne, wenn sich gleich mehrere Spieler oder Spielerinnen eines Teams in Quarantäne beziehungsweise Isolation begeben müssen.

Und auch danach ist es nicht damit getan, den Re-Start-Knopf zu drücken. Koslowski: "Wir sagen, für eine Woche Zwangspause braucht man mindestens zwei Wochen, um wieder auf das gewohnte Niveau zu kommen."

Teamsport in Corona-Zeiten braucht auch Glück

Was das für die Spielstärke einer Mannschaft bedeutet, haben exemplarisch Teams im Fußball, Handball, Basketball oder Eishockey erlebt: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC beispielsweise konnte gegen Sandhausen nicht antreten, weil 16 Profis, vier Trainer und vier Mitarbeiter aus dem Funktionsteam positiv getestet worden waren.

Im Eishockey erwischte es die halbe Liga, im Basketball fiel unter anderem die Partie der Skyliners Frankfurt in Würzburg aus. Auch Fußball-Rekordmeister Bayern München musste "leiden", was Trainer Julian Nagelsmann zu der Prognose brachte: "Wer in der Champions League weit kommen will, muss Glück haben, was Corona angeht."

Tests allein helfen nicht

Die Situation ist ebenso unklar wie schwer zu handhaben. Ein Patentrezept, das die Gesundheit schützt, andererseits aber auch den Spielbetrieb und damit die finanzielle Existenz der Vereine sichert, kennt schließlich auch Epidemiologe Scholz nicht. "Klar ist nur, mit testen allein geht es nicht", sagt er und zuckt in der Videoschalte mit dem NDR mit den Schultern. Sollte man möglicherweise erst gar nicht mehr versuchen, weitere Infektionen zu vermeiden?

Gesundheit versus wirtschaftliche Zwänge

"Damit riskiert man weitaus mehr Ansteckungen - und muss das Risiko einer Erkrankung mit Long Covid akzeptieren", sagt Scholz. Tatsächlich scheint die Gefahr angesichts der zumeist milden Verläufe in der Omikron-Welle bisweilen unterschätzt zu werden. "Wir sind in einer Hochinzidenzphase."

Ob man ausgerechnet dann Lockerungen vornehmen muss?" Die wirtschaftlichen Zwänge bestimmen jedoch zumeist das Handeln, wie unlängst ein von den Chefs der vier großen deutschen Profiligen unterzeichneter Brandbrief an die Politik zeigte.

DFL-Chefin Hopfen: "Geht an die Substanz"

"An einigen Stellen ist sogar die Existenz bedroht", heißt es in dem Schreiben zur Zuschauerfrage von Donata Hopfen (Deutsche Fußball Liga), Gernot Tripcke (Eishockey), Frank Bohmann (Handball) und Stefan Holz (Basketball). Auf 1,3 Milliarden Euro könnten die Verluste der Clubs in der Pandemie anwachsen, so Hopfen: "Das sind Gelder, die sind erst mal weg - und kommen auch nicht wieder. Das geht an die Substanz."

Risiko oder Sportpause?

Es bleiben laut Scholz zwei Möglichkeiten: "Das Risiko einfach hinnehmen, was die Verantwortung auch des Einzelnen wäre. Oder den Sport eben eine gewisse Zeit nicht ausüben." Die Handball-Nationalmannschaft hat Spieler nachnominiert und weitere Ansteckungen und Konsequenzen in Kauf genommen.

Allein vom THW Kiel, der neun Spieler für die EM abgestellt hatte, waren vor und während des EM-Turniers sechs Profis infiziert. "Wir müssen damit leben, dass wir auch infizierte Spieler haben. Das wird der neue Normalzustand sein", sagt der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Bohmann.

In Peking drohen weitere Fälle

Die ersatzgeschwächten "Zebras" siegten am Sonntag im Pokal dennoch mit 26:24 (12:13) bei den Rhein-Neckar Löwen und zogen ins Final Four ein. THW-Mannschaftsarzt Detlev Brandecker betonte derweil: "Offenbar betrifft die Omikron-Variante weniger die Organe, die bei der Delta-Variante betroffen waren." So oder so bleibt die Gefahr einer Ansteckung, die ganze Mannschaften stoppen und Sportler langwierig schädigen kann.

Selbst bei Olympia, obwohl PCR-Tests und Labor-Kapazitäten unbegrenzt zur Verfügung stehen und durch strenge Abschottung mehr Sicherheit garantiert scheint. "Ich rechne auch in Peking mit weiteren Fällen", prognostiziert Scholz, "weil die Blasen einfach zu groß sind."

