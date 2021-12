Stand: 16.12.2021 08:27 Uhr Olympiasieger Wellbrock holt in Abu Dhabi Weltcup-Sieg im Freiwasser

Olympiasieger Florian Wellbrock hat in Abu Dhabi das Weltcup-Finale über zehn Kilometer im Freiwasser gewonnen. Am Donnerstag sicherte sich der 24 Jahre alte Bremer in 1:48:09,40 Stunden den Sieg und 15.000 Dollar (rund 13.110 Euro) Preisgeld. Wellbrock setzte sich in einem spannenden Rennen mit 2,6 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Domenico Acerenza durch. Dritter wurde der Olympia-Zweite Kristof Rasovszky aus Ungarn mit einem Rückstand von 14,2 Sekunden. | 16.12.2021 08:20