Stand: 20.07.2024 12:25 Uhr Olympia: Wolfsburgs Minge für verletzte Oberdorf nachnominiert

Bundestrainer Horst Hrubesch hat Janina Minge vom VfL Wolfsburg für die verletzte Lena Oberdorf in den Kader für das olympische Fußballturnier berufen. Als möglicher Ersatz wurde an Minges Stelle Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt gab. Oberdorf hat sich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Das erste Olympia-Spiel des Fußball-Nationalteams findet am Donnerstag in Marseille gegen Australien statt, bevor es gegen die USA und Samba geht. | 20.07.2022 12:05