Kreuzbandverletzung - Olympia-Aus für Lena Oberdorf Stand: 17.07.2024 18:21 Uhr Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Abräumerin Lena Oberdorf hat sich beim letzten Testspiel des deutschen Frauen-Nationalteams in Hannover eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Die 22-Jährige verpasst damit Olympia.

"Diese Nachricht tut weh! Unsere schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Wir alle denken an Obi und fühlen mit ihr", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch in einer Mitteilung nach der MRT-Untersuchungen bei Oberdorfs neuem Verein Bayern München: "Wir werden nun einmal mehr alle Kräfte für die Olympischen Spiele bündeln. Wir wollen und werden auch für Obi um die Medaille spielen."

Die Mittelfeldspielerin hatte sich beim 4:0-Erfolg gegen Österreich bei einer Grätsche verletzt, humpelte von zwei Betreuern gestützt vom Feld und musste ausgewechselt werden. "Sie hat vor Schmerzen geschrien. Sie meinte, es hat Knack gemacht", hatte Kathrin Hendrich nach der Partie gesagt. Lea Schüller, die mit ihrer künftigen Münchner Clubkollegin kürzlich noch im Urlaub war, hatte nach dem Spiel Tränen in den Augen.

Rückt nun Wolfsburgs Minge nach?

Oberdorf, die nun mehrere Monate ausfällt, galt nicht nur wegen ihrer Erfahrung aus schon 51Länderspielen als zentrale Figur auf der Sechser-Position im Team des Goldmedaillengewinners von 2016. Ihre Weltklasse und Wucht hat praktisch niemand im Nationalteam, das am Sonntag von Frankfurt/Main aus gen Marseille aufbricht und am Donnerstag darauf auf den ersten Vorrundengegner Australien trifft. Am 28. Juli geht es gegen die USA, drei Tage später gegen Sambia.

Für Oberdorf könnte nun Janina Minge in den 18er-Kader der DFB-Frauen nachrücken. Die 25-Jährige ist bereits beim VfL Wolfsburg als Nachfolgerin der Abräumerin vorgesehen, die von den Niedersachsen zum FC Bayern abgewandert ist. Minge überzeugte am Dienstagabend in Hannover in der Startelf.

Neben Minge sind Stina Johannes, Nicole Anyomi (beide Frankfurt) und Felicitas Rauch (North Carolina Courage) als Olympia-Reservistinnen gelistet. "Die Nachnominierung wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben", teilte der DFB mit.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.07.2024 | 19:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg