Stand: 20.10.2020 13:45 Uhr Medien: HSV-Vorstand Boldt flirtet weiter mit Rom

Sportvorstand Jonas Boldt vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV liebäugelt offenbar weiter mit einem Wechsel zur AS Rom. Wie "Sport1" am Dienstag berichtete, hat der 38-Jährige für diese Woche weitere Gespräche mit den Verantwortlichen des italienischen Serie-A-Clubs vereinbart. Erste Verhandlungen mit den Eigentümern der AS hatte Boldt am vergangenen Sonnabend bestätigt. Sein Kontrakt beim HSV läuft am Saisonende aus. Für Ende Oktober sind Gespräche über eine Verlängerung des Arbeitspapiers anberaumt. | 20.10.2020 13:45