Stand: 10.01.2024 08:59 Uhr Lys und Seidel in Australian-Open-Qualifikation weiter - Akugue raus

Die Hamburgerinnen Eva Lys und Ella Seidel sind noch zwei Siege von der Qualifikation für das Hauptfeld für die Australien Open der Tennis-Profis entfernt. Lys, die im vergangenen Jahr in Melbourne erstmals in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turnieres eingezogen war, schlug in der ersten Qualifikationsrunde die Slowenin Veronika Erjavec mit 6:2, 6:2. Seidel setzte sich gegen die an Nummer acht gesetzte Elizabeth Mandlik (USA) 6:3, 2:6, 6:4 durch. Noma Noha Akugue (Hamburg) unterlag derweil der Südkoreanerin Su Jeong Jang mit 1:6, 4:6. | 10.01.2021 08:58