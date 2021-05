Stand: 11.05.2021 14:40 Uhr Kreuzbandriss: Holstein Kiel im Saisonfinale ohne Arslan

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss im Kampf um den Aufstieg in den letzten drei Saisonspielen ohne den verletzten Mittelfeldspieler Ahmet Arslan auskommen. Der 27-Jährige hat sich in der Partie gegen Hannover 96 (1:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird in den nächsten Tagen operiert. Kiel ist derzeit Tabellenzweiter und trägt am Donnerstag (15.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg noch ein Nachholspiel aus. Danach treten die Schleswig-Holsteiner beim Karlsruher SC an, ehe das Saisonfinale gegen Darmstadt 98 ansteht. | 11.05.2021 14:38