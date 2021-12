Stand: 17.12.2021 08:31 Uhr Köhlbrandbrückenlauf startet mit zweimonatiger Verspätung

Mehr als zwei Monate nach dem eigentlich geplanten Termin findet an diesem Sonntag (10 Uhr) die elfte Auflage des Köhlbrandbrückenlaufes statt. Unter 2G-Bedingungen dürfen rund 2300 Aktive die 12,3 Kilometer lange Strecke, bei der das Hamburger Wahrzeichen zweimal überlaufen werden muss, in Angriff nehmen. Zuschauer im Start- und Zielbereich sind nicht erlaubt. "Wir wollen auch in diesem Jahr ein Signal dafür setzen, dass Freiluft-Sportveranstaltungen trotz Pandemie hygienesicher und gleichzeitig sportlich angemessen stattfinden können", sagte Cheforganisator Frank Thaleiser. | 17.12.2021 08:17