"Horses and Dreams": Nagel triumphiert mit Curacao

Altmeister Carsten-Otto Nagel hat den Großen Preis beim Turnier "Horses und Dreams" in Hagen am Teutoburger Wald gewonnen. Der 61 Jahre alte Springreiter aus Lilienthal setzte sich am Sonntag in der mit 70.000 Euro dotierten Prüfung mit dem 13 Jahre alten Wallach Curacao durch. Im Stechen zeigte das Duo in 47,81 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt. Der Niederländer Marc Houtzager mit Dante und die Pinnebergerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit Cascais kamen auf die Plätze zwei und drei. Von den acht Startern im Stechen schafften vier Nullfehlerritte. | 28.04.2024 17:42