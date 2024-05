Stand: 03.05.2024 17:38 Uhr Hohe Geldstrafe für Fußball-Zweitligist Hannover 96

Hannover 96 muss unter anderem aufgrund der Proteste gegen einen Investor bei der DFL 289.500 Euro Strafe zahlen. Das entschied das DFB-Sportgericht. In der mündlichen Verhandlung am Freitag wurden Vorfälle aus insgesamt acht Partien behandelt. Ein Drittel des Betrags kann für "präventive, sicherheitstechnische Maßnahmen" verwendet werden. Aus dem Spiel gegen Kaiserslautern Mitte März, in dem 96-Fans laut DFB "Dutzende Raketen, Glitzerfontänen und mindestens 100 Bengalische Feuer" entzündeten, resultiert mit 150.000 Euro die höchste Strafe. Weitere 30.000 Euro kommen etwa aufgrund der Vorfälle im Spiel beim HSV Anfang Februar dazu. Mit Flummis hatten 96-Fans für eine Spielunterbrechung gesorgt, zudem zeigten sie ein Banner mit Martin Kind im Fadenkreuz. | 03.05.2024 17:35