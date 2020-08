Stand: 03.08.2020 11:58 Uhr

Hansa Rostock verpflichtet Mittelfeldspieler Litka

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock vermeldet einen weiteren Zugang für die kommende Saison in der Dritten Liga. Mittelfeldspieler Maurice Litka wechselt ablösefrei vom Drittliga-Absteiger Preußen Münster an die Ostseeküste. Der gebürtige Hamburger erhält dort nach Vereinsangaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Der 24 Jahre alte Litka bringt die Erfahrung von 67 Einsätzen in der Zweiten und Dritten Liga für den FC St. Pauli, KFC Uerdingen und Preußen Münster mit zum einstigen Bundesligisten. Wechselbörse | 03.08.2020 11:58