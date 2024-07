Stand: 13.07.2024 18:38 Uhr Hannover 96 gewinnt Test gegen Osnabrück - "Wölfe" souverän

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in einem XL-Test den Niedersachsen-Rivalen VfL Osnabrück mit 4:2 bezwungen. In einem Vorbereitungsspiel über 4 x 30 Minuten trafen in Hannover Sturm-Talent Nicolo Tresoldi (65. und 83. Minute) sowie Neuzugang Jessic Ngankam (95./106.) für 96 jeweils doppelt. Für den Drittligisten waren Jannis Wulf (37.) und Liridon Mulaj (84.) erfolgreich. Bundesligist VfL Wolfsburg setzte sich ins Vorsfelde gegen eine Regionalauswahl mit 9:0 (7:0) durch. Sommerfahrplan 96 Sommerfahrplan Osnabrück Sommerfahrplan Wolfsburg | 13.07.2024 18:38