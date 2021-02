Stand: 16.02.2021 11:26 Uhr Handball: Flensburg spielt am Donnerstag in Berlin

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat kurzfristig auf den Ausfall der Champions-League-Partie beim FC Porto (Absage wegen Corona-Einreisebestimmungen) reagiert und tritt am Donnerstag in der Bundesliga bei den Füchsen Berlin an. Anwurf für die Mannschaft von Cheftrainer Maik Machulla in der Max-Schmeling-Halle ist um 19 Uhr. Die für ursprünglich am 15. November datierte Auswärtspartie musste aufgrund einer Corona-Infektion bei den Berlinern zum damaligen Zeitpunkt abgesagt werden. | 16.02.2021 11:24