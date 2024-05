Stand: 02.05.2024 21:10 Uhr Hamburgs Handballer besiegen den Bergischen HC

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den siebten Heimsieg der Saison gefeiert. Die Norddeutschen setzten sich am Donnerstag mit 32:30 (15:18) gegen den abstiegsbedrohten Bergischen HC durch. Die Gäste wurden mit Pfiffen empfangen. Damit reagierten die HSVH-Fans darauf, dass der BHC rechtliche Schritte gegen die Handball-Bundesliga eingeleitet hat. Der Club sieht es als zweifelhaft an, dass der HSVH "die wirtschaftlichen Kriterien in dieser Saison erfüllt hat und zukünftig erfüllen kann". Ergebnisse und Tabelle | 02.05.2024 21:08