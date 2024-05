Star für St. Paulis Schach-Team: Weltbester Spieler Carlsen kommt Stand: 17.05.2024 09:55 Uhr Nicht nur die Fußballer des FC St. Pauli sind in die Bundesliga aufgestiegen. Auch den Schachspielern ist das Kunststück gelungen. Und sie erhalten für die neue Saison eine sensationelle Unterstützung: Der weltbeste Schachspieler Magnus Carlsen kommt.

Das Schach-Team des FC St. Pauli bekommt nach seinem Aufstieg in die Bundesliga einen spektakulären Zugang für die kommende Saison. Mehrfachweltmeister Magnus Carlsen wird für die Hamburger spielen und soll St. Pauli bei einigen der 15 Bundesligaspiele unterstützen. Die Schach-Bundesliga gilt als die stärkste Liga der Welt, fast alle Top-Stars spielen in dieser Liga.

Der Norweger ist Weltranglisten-Erster und war von 2013 bis 2023 Schach-Weltmeister, bis er im vergangenen Jahr auf eine Verteidigung des Titels verzichtete. Zudem ist der 33-Jährige globaler Titelträger im Schnell- und Blitzschach.

"Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein." Magnus Carlsen

Ermöglicht wird seine Verpflichtung durch die Kooperation der Weissenhaus Chess Academy des Unternehmers Jan Henric Büttner mit dem FC St. Pauli. "Wir freuen uns alle riesig auf Magnus bei uns am Millerntor. Wir wollen uns langfristig oben etablieren", sagte Thomas Schüttler, Abteilungsvorstand FC St. Pauli Schach.

Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt und werde auch gemeinsame kommunikative Maßnahmen mit Carlsen beinhalten, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Chess Academy.

"Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein", sagte der Schach-Superstar, der als einer der besten Schachspieler der Geschichte gilt. Neben den Schachspielern hatten auch die Fußballer am Sonntag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 16.05.2024 | 23:03 Uhr