Stand: 26.12.2021 20:26 Uhr Hamburg Towers feiern höchsten Saisonsieg

Die Hamburg Towers haben ihren Playoff-Platz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Pedro Calles die Gießen 46ers mit 104:82 (53:39) und feierte damit im zwölften Spiel den achten Erfolg. Zudem verbuchten die Hanseaten zum dritten Mal ein dreistelliges Ergebnis in der Liga und den bisher höchsten Saisonsieg. Robin Christen war mit 20 Punkten bester Werfer bei den Gastgebern. Spielplan und Ergebnisse | 26.12.2021 20:25