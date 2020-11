Stand: 22.11.2020 12:22 Uhr "Hafen-Basti" Formella verliert Titelkampf in London

Nächster Auswärtsauftritt, nächste Niederlage: Der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella hat in der Nacht zum Sonntag in London den Kampf gegen den Briten Conor Benn deutlich nach Punkten (91:100, 91:99, 92:99) verloren. Damit verpasste er den kontinentalen WBA-Titel im Weltergewicht. Der 33-Jährige aus dem Boxstall von Erol Ceylan hatte in seinem vorangegangenen Kampf im August in den USA eine Niederlage gegen Ex-Weltmeister Shawn Porter kassiert. | 22.11.2020 12:11