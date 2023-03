Stand: 21.03.2023 08:29 Uhr Haas rechnet mit Zverev: "Er braucht nur einen Lauf"

Tommy Haas traut dem Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev bei den kommenden Aufgaben einiges zu. "Ich glaube, dass er schon jetzt in Miami etwas erreichen kann, und dann kommen die Turniere in Europa auf Sand - ein Belag, auf dem er sich sehr wohlfühlt", sagte der einstige Weltranglistenzweite der "Süddeutschen Zeitung": "Überall dort - Rom, Madrid, aber sogar bei den French Open - traue ich ihm was zu." Aktuell seien einige Spieler vor dem 25-Jährigen: "Aber Zverev ist in dieser Mischung dabei, keine Frage; er braucht nur einen Lauf und muss sich wohlfühlen, dann musst du ihn erst einmal schlagen." | 21.03.2023 08:28