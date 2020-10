Stand: 23.10.2020 16:15 Uhr HSV muss gegen Würzburg auf Jatta verzichten

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am Sonnabend (13 Uhr / Livecenter bei NDR.de) kurzfristig auf Bakery Jatta verzichten. Jatta leide an Adduktorenproblemen, sagte Trainer Daniel Thioune am Freitag. Jeremy Dudziak ist nach seiner Schulterverletzung aus dem Spiel in Fürth noch nicht wieder fit. Toni Leistner fehlt rotgesperrt. Für das Spiel im Volksparkstadion sind maximal 1.000 Zuschauer zugelassen. | 23.10.2020 16:15