Stand: 01.04.2021 20:36 Uhr HSG Nordhorn-Lingen enttäuscht und verliert deutlich

Die HSG Nordhorn-Lingen hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Daniel Kubes war am Donnerstagabend im Spiel bei der ebenfalls abstiegsgefährdeten HBW Balingen-Weilstetten chancenlos und unterlag mit 24:35 (9:16). Durch die Niederlage wuchs für die HSG der Rückstand auf den von Balingen-Weilstetten gehaltenen ersten Nicht-Abstiegsrang von einem auf jetzt drei Punkte an. Ergebnisse und Tabelle | 01.04.2021 20:34