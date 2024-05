Stand: 05.05.2024 13:00 Uhr Guerino Capretti wird neuer Trainer des VfB Lübeck

Drittliga-Absteiger VfB Lübeck hat Guerino Capretti als neuen Trainer für die kommende Regionalliga-Saison verpflichtet. Das gab der Club am Sonntag bekannt. Der 42 Jahre alte Deutsch-Italiener führte den SC Verl einst zum Aufstieg und arbeitete danach auch für Dynamo Dresden und den FC Ingolstadt in der 3. Fußball-Liga. "Ich möchte gerne dazu beitragen, an der Lohmühle wieder eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und eine Art Fußball spielen zu lassen, die die Spieler wie auch die Fans begeistern kann und die den Verein wieder in Richtung Profifußball bringen kann", sagte Capretti. | 05.05.2024 13:00