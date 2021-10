Stand: 19.10.2021 22:04 Uhr Grizzlys Wolfsburg unterliegen den Nürnberg Ice Tigers

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Nürnberg Ice Tigers in eigener Halle geschlagen geben müssen. 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) hieß es am Dienstagabend nach Penaltyschießen. In der regulären Spielzeit hatten Anthony Rech und Spencer Machacek für die Grizzlys getroffen. Donnerstag (19.30 Uhr) steht bereits das nächste Auswärtsspiel in Iserlohn an. | 19.10.2021 22:03