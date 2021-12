Stand: 09.12.2021 13:38 Uhr Football: Hamburg Sea Devils holen Lewis Thomas aus Potsdam

Die Hamburg Sea Devils haben den nächsten Zugang für die zweite Saison in der European League of Football (ELF) präsentiert. Wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten, wird der 23-jährige Lewis Thomas die Offensive Line der Sea Devils verstärken. Der 1,89 Meter große und 125 Kilogramm schwere Engländer spielte zuletzt für die Potsdam Royals in der German Football League (GFL). | 09.12.2021 12:25