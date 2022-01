Stand: 03.01.2022 21:47 Uhr Fischtown Pinguins Bremerhaven siegen bei den Kölner Haien

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Seehafenstädter setzten sich am Montagabend bei den Kölner Haien mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) durch. Alexander Friesen (26.), Dominik Uher (29., 54.) und Ziga Jeglic (53.) waren für Bremerhaven erfolgreich. Julian Chrobot konnte für die Gastgeber zwischenzeitlich zum 1:2 verkürzen (35.). Ergebnisse und Tabelle DEL | 03.01.2021 21:46