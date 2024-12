Stand: 18.12.2024 10:38 Uhr Ex-St.-Pauli-Profi Burgstaller attackiert: Verdächtiger stellt sich

Nach dem brutalen Angriff auf Fußball-Profi Guido Burgstaller hat sich ein Verdächtiger bei der Polizei in Wien gestellt. Der 23-Jährige, der zuvor von den Ermittlern identifiziert worden war, verweigerte die Aussage und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht, hieß es in einer Mitteilung. Der frühere Stürmer des FC St. Pauli, der aktuell beim österreichischen Erstligisten SK Rapid Wien unter Vertrag steht, war bei dem Angriff am Wochenende in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden. | 18.12.2024 10:38