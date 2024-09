Stand: 02.09.2024 09:12 Uhr Ex-96-Profi Addo in Autounfall verwickelt

Otto Addo, ehemaliger Profi von Hannover 96 und des Hamburger SV, ist in seiner Heimat Ghana in einen Autounfall verwickelt gewesen. Der aktuelle Nationalcoach Ghanas war mit seinem Trainerteam auf dem Rückweg vom Supercup-Spiel in Tarkwa, als sie einem entgegenkommenden Wagen ausweichen mussten. Der gebürtige Hamburger und seine beiden Trainerkollegen seien in einem stabilen Zustand und würden sich vorsorglich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, hieß es. | 02.09.2024 09:04