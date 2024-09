Stand: 02.09.2024 10:54 Uhr Eintracht Braunschweig testet bei Union Berlin

Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Die beiden Teams treten am Donnerstag um 14 Uhr auf dem Trainingsplatz am Stadion An der Alten Försterei gegeneinander an, wie der Bundesligist mitteilte. Fans können sich das Spiel nicht anschauen. Es findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. | 02.09.2024 10:54