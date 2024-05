Stand: 03.05.2024 12:07 Uhr European League: Flensburg im Halbfinale gegen Dinamo Bukarest

Die SG Flensburg-Handewitt trifft im Halbfinale der Handball-European-League auf den rumänischen Meister Dinamo Bukarest. Das ergab die Auslosung am Freitag in Hamburg. Die Hansestadt ist erstmals Austragungsort des Final Four am 25. und 26. Mai. Außerdem bekommt es Titelverteidiger Füchse Berlin in einem Bundesliga-Duell mit den Rhein-Neckar Löwen zu tun. | 03.05.2024 12:00