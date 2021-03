Stand: 08.03.2021 14:13 Uhr Erstrunden-Aus für Kerber in Dubai

Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ist erneut früh ausgeschieden. Beim WTA-Tennisturnier in Dubai verlor die 33 Jahre alte Kielerin trotz einer klaren Führung im dritten Satz mit 6:3, 2:6, 4:6 gegen die Französin Caroline Garcia. Im entscheidenden Durchgang lag die deutsche Nummer eins mit 4:1 vorn, gab dann aber fünf Spiele in Serie ab. In der vergangenen Woche war die Linkshänderin in der zweiten Runde von Doha an der Estin Anett Kontaveit gescheitert. | 08.03.2021 14:12