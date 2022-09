Stand: 04.09.2022 22:04 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg mit erstem Champions-League-Sieg

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihren ersten Sieg in der Eishockey-Champions-League geschafft. Zwei Tage nach der Auftaktniederlage gegen den EV Zug (2:5) gewannen die Niedersachsen am Sonntagabend mit 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) gegen Olimpija Ljubljana aus Slowenien. Die Tore für die Grizzlys schossen Darren Archibald (2.), Luis Schinko (8./42.), Spencer Machacek (20.), Dustin Jeffrey (27.), Nolan Zajac (46.) und Dominik Bittner (47.). Nächster Gegner ist am Donnerstag erneut der EV Zug. | 04.09.2022 22:00