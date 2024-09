Stand: 18.09.2024 15:10 Uhr Eintracht Braunschweig: Trainer Scherning für ein Spiel gesperrt

Daniel Scherning, Trainer des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig, ist vom DFB-Sportgericht für ein Zweitligaspiel gesperrt worden. Er wird somit im Heimspiel gegen Greuther Fürth (Sonnabend, 13 Uhr) nicht an der Seitenlinie stehen. Co-Trainer Marc Pfitzner vertritt ihn. Scherning war am vergangenen Sonnabend im Spiel beim SV Darmstadt 98 (1:1) mit einer Roten Karte des Innenraums verwiesen worden. Er hatte den Platz betreten, da der Eintracht-Spieler Sven Köhler nach einem Zusammenprall benommen am Boden lag. Schiedsrichter Felix Prigan unterbrach die Partie nicht, Darmstadt erzielte im Anschluss den Führungstreffer. | 18.09.2022 15:08