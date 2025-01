Stand: 22.01.2025 15:48 Uhr Eintracht Braunschweig: Leihe mit Torwart Grill beendet

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig und Bundesligist 1. FC Union Berlin haben sich darauf geeinigt, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 fixierte Leihe von Torhüter Lennart Grill vorzeitig zu beenden. Grill absolvierte zehn Pflichtspiele für die Löwen (neun Partien in der 2. Bundesliga, ein Duell im DFB-Pokal). Ron-Thorben Hoffmann, in der vergangenen Woche leihweise vom FC Schalke 04 zu den "Löwen" zurückgekehrt, wird in der Rückrunde mit der Rückennummer 1 auflaufen. Wechselbörse | 22.01.2025 15:46