Corona und Profisport: Jubeln muss erlaubt sein Stand: 19.01.2021 13:05 Uhr Von den heutigen Bund-Länder-Beratungen über das Vorgehen in der Corona-Krise ist eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zu erwarten. Jubelnde, sich in den Armen liegende Fußballprofis auf dem Platz wirken dabei wie aus einer anderen Welt - doch ihre Verurteilung wäre weltfremd.

von Matthias Heidrich

Man stelle sich vor, Holstein Kiel schmeißt den großen FC Bayern München im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal - und dann: keine Jubeltraube, keine Umarmungen oder Triumph-Gesänge in der Kabine. Stattdessen: Stille. Maske auf, Abstand halten und ab nach Hause. Unvorstellbar.

Die Symbolwirkung feiernder Sportler ist in Zeiten immer schärferer Corona-Maßnahmen groß. Dass die Profis scheinbar in einer Parallelwelt unterwegs sind, ruft besorgte Politiker auf den Plan. "Kinder dürfen nicht Fußball spielen, während man in der Bundesliga so weitermacht, als wäre nichts gewesen - auch mit der Mutation, die jetzt im Spiel ist", sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) dem Saarländischen Rundfunk.

Meyer: "S piel und Training nicht so kritische Momente "

Nicht nur, dass der Vergleich hinkt, weil die Profis lediglich ihrem Beruf nachgehen, ohnehin verbirgt sich hinter dieser populistischen Äußerung wohl die Angst vor möglichem Wähler-Frust über die vermeintliche Sonderrolle des Profisports.

"Das Spiel und das Training sind gar nicht so die kritischen Momente" , sagte Tim Meyer, Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft und Autor des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga, dem Deutschlandfunk. "Es ist eher das Miteinander der Mannschaft: Umkleidekabinen, Duschen, Busse und ähnliches. "

Fall Embolo hat fatale Symbolwirkung

Natürlich gibt es positive Corona-Fälle im Profisport, wie in allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens auch. Manche sind sicherlich vermeidbar, durch die Einhaltung der Hygienekonzepte oder einfach gesunden Menschenverstand, wie das Beispiel Breel Embolo zeigt. Der Gladbacher Spieler war offenbar Gast einer von der Polizei aufgelösten illegalen Party.

Die Symbolwirkung ist fatal. Alle müssen sich an die Regeln halten. Nicht zuletzt Fußballprofis, die für viele Menschen eine Vorbildfunktion einnehmen. Die Embolo-Geschichte ist zu Recht ein Aufreger, sich umarmende Pokal-Helden sind es nicht.

Profisport fordert unvergleichliche Emotionen heraus - Jubeltrauben bei großen Siegen, tröstende Umarmungen bei bitteren Niederlagen. Wer ein stets Corona-konformes Verhalten von mit Adrenalin vollgepumpten Athleten fordert, fordert menschlich Unmögliches.

