Stand: 18.08.2021 12:59 Uhr Corona-Fälle bei Hansa Rostock - U23-Spieler in Quarantäne

Wegen mehrerer Corona-Fälle im Team hat Hansa Rostock den größten Teil seiner U-23-Mannschaft in Quarantäne geschickt. Sowohl das Oberliga-Heimspiel gegen den Greifswalder FC als auch die Auswärtspartie am Sonntag gegen die TSG Neustrelitz wurden nach Vereinsangaben abgesagt. Nach einer Coronavirus-Infektion im privaten Umfeld eines Spielers habe es in Mannschaft und Betreuerstab insgesamt drei positive PCR-Tests gegeben, teilte Hansa mit. Daraufhin wurde auf behördliche Anordnung ein Großteil der Mannschaft unter häusliche Quarantäne gestellt. | 18.08.2021 12:55