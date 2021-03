Corona-Beschlüsse: Amateur- und Breitensport muss weiter warten Stand: 23.03.2021 09:25 Uhr Für den Amateur- und Breitensport geht die Corona-Geduldsprobe weiter. Statt der noch vor wenigen Wochen erhofften weiteren Lockerungen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb ist der Lockdown bis zum 18. April verlängert worden. Zuschauer-Modellprojekte wie in Rostock sind allerdings weiter möglich.

Damit sind Öffnungen für kontaktfreien Hallensport vorerst für die meisten Regionen ebenso vom Tisch wie der Besuch von Fitnessstudios. Zudem droht im Amateurfußball, aber auch in anderen Sportarten immer mehr der Abbruch von Spielzeiten.

Grund für den vorläufigen Stopp avisierter Lockerungen sind die stark steigende Zahl der Neuinfektionen und die wachsende Verbreitung von ansteckenderen Virusvarianten. Im Beschluss nach den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist der Sport nicht gesondert erwähnt. Wie die Beschlüsse konkret umgesetzt werden, ist Sache der einzelnen Bundesländer.

Kaum Öffnungschancen für den Sport

Vor drei Wochen hatte es noch die Aussicht auf leichte Öffnungen gegeben. So sollte bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wieder bis zu zehn Personen in kleinen Gruppen unter freiem Himmel Sport treiben können. Von diesem Wert sind die meisten Regionen in Deutschland aber weit entfernt.

Während des Oster-Lockdowns vom 1. bis 5. April soll nun stattdessen ein generelles "Ansammlungsverbot" im öffentlichen Raum gelten. Bis mindestens Mitte April wird es bestenfalls in wenigen Regionen mit sehr niedrigen Inzidenzen Öffnungschancen für den Sportbetrieb geben können.

Weitere Amateurfußball-Saisons vor Abbruch

Während in Hamburg und Schleswig-Holstein die Saisons der Amateurfußballer bereits abgebrochen wurden, hatten sich Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und auch Niedersachsen diese Entscheidung noch offengehalten. Auch der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hatte für die Regionalliga Nord noch auf einen Re-Start gehofft.

Modellprojekte wie in Rostock weiter erlaubt

Auch eine generelle Zulassung von Zuschauern in den Profi-Ligen ist somit weiter nicht in Sicht. Allerdings sehen die Beschlüsse Ausnahmen wie zuletzt in Rostock vor. "Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten können Länder in einigen ausgewählten Regionen, mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Tesregimes zu untersuchen", heißt es im Bund-Länder-Beschluss.

Am vergangenen Sonnabend konnte Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock gut 700 Zuschauer zum Heimspiel gegen Halle empfangen. Die Partie im Ostseestadion war das erste Spiel im Profifußball vor Fans seit dem 1. November. Der niedrige Inzidenzwert in Rostock (aktuell bei 23,9) hatte es möglich gemacht.

