Corona: 2G-Plus und Geisterspiele im Hamburger Sport Stand: 04.01.2022 14:53 Uhr Im Hamburger Breitensport gilt künftig die 2G-Plus-Regel. Damit reagiert der Senat auf die hohen Corona-Zahlen in der Hansestadt. Auch im Profibereich wurde nachjustiert: Zuschauer sind nicht mehr erlaubt.

Vor dem Hintergrund von Rekordwerten bei den Corona-Zahlen hat der Hamburger Senat am Dienstag die weiteren Einschränkungen beschlossen, die ab kommenden Montag in Kraft treten. Das 2G-Plus-Modell wird deutlich ausgeweitet: Demnach müssen von Corona Genesene und gegen das Virus Geimpfte künftig für den Sport in Innenräumen zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Menschen, die bereits ihre Auffrischungsimpfung ("Booster") erhalten haben, werden von dieser Regel ausgenommen.

Hamburger Derby als Geisterspiel

Auch eine weitere Begrenzung der Zuschauerzahl beim Profisport hat der Senat beschlossen. So sollen von Montag an bei Sportveranstaltungen in Innenräumen nur noch 200 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen werden. Im Freien sind im Amateurbereich zwar noch 1.000 Zuschauer erlaubt, bei den Profis hingegen wird es Geisterspiele in leeren Stadien geben.

Besonders bitter ist das für das anstehende Zweitliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli am 21. Januar im Volksparkstadion sowie für das Pokalduell der Kiezkicker am 18. Januar gegen Borussia Dortmund.

Bisher waren bis zu 5.000 Zuschauer zugelassen

Bislang durften unter 2G-Bedingungen in die Stadien maximal 5.000 Zuschauer. In den Hallen der Hamburg Towers (Basketball) und des HSV Hamburg (Handball) waren bis zu 2.500 Geimpfte oder Genesene erlaubt. Diese seit dem 28. Dezember zugelassenen Höchstmarken hatte Sportstaatsrat Christoph Holstein im Gespräch mit NDR 90,3 bereits vor wenigen Tagen als "fragwürdig" angesichts der Entwicklung bezeichnet.

Weitere Informationen Hamburger Sportvereine fürchten Probleme durch 2G-Plus-Regel Wegen hoher Corona-Inzidenz droht dem Breitensport 2G-Plus. Vereine fürchten, dass Kurse oft nicht wahrgenommen werden können. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.01.2022 | 19:30 Uhr