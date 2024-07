Stand: 07.07.2024 12:15 Uhr CHIO in Aachen: Wandres mit Bluetooth Zweiter in der Kür

Dressurreiter Frederic Wandres hat mit Bluetooth beim CHIO in Aachen in der Kür den zweiten Platz belegt. Der 37-Jährige aus Hagen am Teutoburger Wald musste sich mit dem Resultat von 83,010 Prozent am Schlusstag des größten Reitturniers der Welt nur Isabell Werth (Rheinberg) und Wendy geschlagen geben, die für ihre Kür 89,095 Prozent erhielten. Dritte wurde Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (81,385). Am Nachmittag will der Dressur-Ausschuss das Team für die Olympischen Spiele in Paris bekanntgeben, Wandres dürfte dabei sein. | 07.07.2024 12:15