Stand: 05.07.2024 16:48 Uhr CHIO in Aachen: Thieme gewinnt den Großen Preis

Springreiter André Thieme hat zum Abschluss des CHIO den Großen Preis von Aachen gewonnen. Der 49-Jährige aus Plau am See setzte sich vor 40.000 Zuschauern im Sattel von Chakaria im Stechen der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Prüfung gegen den US-Reiter McLain Ward mit Ilex durch. Zuvor hatte Dressurreiter Frederic Wandres mit Bluetooth in der Kür den zweiten Platz belegt. Der 37-Jährige aus Hagen am Teutoburger Wald musste sich mit dem Resultat von 83,010 Prozent am Schlusstag des größten Reitturniers der Welt nur Isabell Werth (Rheinberg) und Wendy geschlagen geben, die für ihre Kür 89,095 Prozent erhielten. | 07.07.2024 16:47