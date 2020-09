Stand: 08.09.2020 16:05 Uhr

Bis zu 2.300 Zuschauer beim Tennis am Rothenbaum

Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum kann vor bis zu 2.300 Zuschauern gespielt werden. Das gab am Dienstag die Innenbehörde bekannt, nachdem die Hansestadt zuvor eine Anpassung der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen hatte. Auf der traditionsreichen Anlage finden vom 19. bis 27. September die European Open der Männer statt. Der NDR überträgt live.

Genehmigung in Einzelfällen möglich

Die Genehmigung von mehr als 1.000 Zuschauern bei Sportveranstaltungen im Freien ist der neuen Verordnung nach in Einzelfällen künftig möglich, wenn das Event an einem Veranstaltungsort ohne geschlossene Dachkonstruktion mit möglichst mehr als 10.000 festen Sitzplätzen stattfindet und wenn der Veranstaltungsort über gesicherte Zu- und Abgänge verfügt. Der Ausschank von Alkohol ist untersagt.

"Das traditionsreiche Tennisturnier am Rothenbaum wird die erste Sportveranstaltung mit einer größeren Zuschauerzahl in Hamburg sein. Ich freue mich, dass wir in diesem Fall über die Grenze von 1.000 Besuchern hinausgehen können", sagte der Hamburger Sportsenator Andy Grote (SPD).

"Keine regelhafte Genehmigung" für Bundesliga-Spiele

Für die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli bedeutet die Entscheidung allerdings noch nicht, dass sie ihre Heimspiele künftig automatisch wieder vor mehr als 1.000 Zuschauern austragen dürfen. "Dies ist keine regelhafte Genehmigung von Bundesliga-Veranstaltungen", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Die neue Regelung gelte erst einmal nur für Events "von herausragender Bedeutung für Deutschland und einmalige Ereignisse wie ein Pokalfinale". Die Regelung tritt am Donnerstag in Kraft.

Weitere Informationen Renoviertes Tennis-Stadion am Rothenbaum eröffnet Für zehn Millionen Euro ist das Tennis-Stadion am Hamburger Rothenbaum renoviert worden. Ab 19. September messen sich dort die Profis - wahrscheinlich vor Zuschauern. mehr 7.500 Zuschauer bei Hansa-Heimspielen erlaubt Drittligist Hansa Rostock darf seine Heimspiele vor bis zu 7.500 Zuschauern im Ostseestadion austragen. Die Mecklenburger empfangen am Sonntag Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart im DFB-Pokal. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.09.2020 | 19:30 Uhr