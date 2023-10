Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler und Müller/Tillmann im Achtelfinale Stand: 11.10.2023 22:01 Uhr Nils Ehlers und Clemens Wickler vom ETV Hamburg stehen bei der Beachvolleyball-WM in Mexiko im Achtelfinale. Auch die in Hamburg trainierenden Svenja Müller und Cinja Tillmann sind weiter. Das HSV-Duo Laura Ludwig und Louisa Lippmann hingegen schied aus.

Ehlers und Wickler gewannen ihr Auftaktduell in der K.o.-Runde gegen die Österreicher Julian Hörl und Alexander Horst am Mittwochabend (MESZ) mit 2:0 (21:12, 21:17) und sind damit weiter ohne Satzverlust. Schon im ersten Durchgang gab das einzige deutsche Männer-Team klar die Richtung vor. Über eine 13:6-Führung ging es schnell zum Satzgewinn. In Satz Nummer zwei leisteten die Österreicher etwas mehr Widerstand, waren schlussendlich aber chancenlos.

Aus für Ludwig/Lippmann

Müller/Tillman, die wie Ehlers/Wickler in Timmendorfer Strand den deutschen Meistertitel holten, hatten mehr Mühe, gewannen aber auch in zwei Sätzen: Gegen das spanische Team Liliana Fernandez Steiner/Paula Soria Gutierrez hieß es am Ende 22:20 und 21:16. Für Ludwig/Lippmann hingegen war die Zwischenrunde Endstation. Gegen die erfahrenen Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Rebecca Silva unterlagen die EM-Dritten 1:2 (21:19, 20:22, 8:15).

Die Gegnerinnen des in Stuttgart trainierenden Duos Sandra Ittlinger/Karla Borger sind Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy (22 Uhr). Ein Sieg gegen die Olympia-Zweiten aus Australien wäre eine Überraschung.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 11.10.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Beachvolleyball