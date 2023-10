Beachvolleyball-WM: Wickler/Ehlers ziehen ohne Satzverlust in K.o.-Runde ein Stand: 09.10.2023 20:48 Uhr Die Beachvolleyballer Clemens Wickler und Nils Ehlers sind ohne Satzverlust in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft im mexikanischen Tlaxcala eingezogen. Laura Ludwig und Louisa Lippmann kassierten zwar die erste Niederlage, ihr Weiterkommen hatte jedoch schon zuvor festgestanden.

Das einzige deutsche Männer-Duo bei den Titelkämpfen besiegte am Montag in seinem dritten Vorrundenspiel die US-Amerikaner Chaim Schalk/Tri Bourne mit 2:0 (22:20, 21:16). Nach einigen Problemen im ersten Satz wussten sich die beiden Hamburger im zweiten Durchgang zu steigern und feierten letztlich einen ungefährdeten Sieg.

Ludwig/Lippmann trotz Niederlage weiter

Die zuvor ebenfalls ungeschlagenen Ludwig und Lippmann - wie Ehlers/Wickler aus Hamburg - kassierten hingegen anschließend gegen die Kombination Carolina Solberg/Barbara Seixas aus Brasilien beim 0:2 (19:21, 16:21) die erste Niederlage. Bei dem in der Höhe von etwa 2.400 Meter stattfindenden Championat hatten die EM-Dritten Ludwig/Lippmann bereits zuvor die Runde der besten 32 Teams erreicht.

"Es war einfach zu verkopft in vielen Bereichen. Und ich bin in meinem Sideout noch zu unkonstant. Und dann haben wir leider auch schon ab Mitte des ersten Satzes den Aufschlagdruck verloren. Insgesamt sind die einfach sehr konstant und wissen, wie man zu spielen hat", resümierte Ludwig, die ihren Blick jedoch umgehend wieder nach vorne richtete: "Aber wir haben ja hoffentlich noch einige Spiele, in denen wir es besser machen können."

VIDEO: Laura Ludwig nach erster Niederlage: "In vielen Bereichen zu verkopft" (3 Min)

Müller/Tillmann und Ittlinger/Borger müssen zittern

Am Dienstagmorgen wollen dann die deutschen Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillman (Hamburg) sowie Sandra Ittlinger und Karla Borger ihre Chancen auf das Weiterkommen wahren. Die Stuttgarterinnen müssen sich mit den mexikanischen Außenseiterinnen Katherine Albarran und Yamilet Vidaurrazaga auseinandersetzen (3 Uhr). Müller/Tillmann, die WM-Dritten von 2022 in Rom, treffen auf die Brasilianerinnen Taina Silva/Victoria Lopes (5 Uhr). Die beiden deutschen Duos sind mit je einem Sieg und einer Niederlage in das Turnier gestartet.

Video 2 Min Karla Borger und Sandra Ittlinger: "Ein bisschen hat der Mut gefehlt" Die Beachvolleyballerinnen unterlagen in ihrem zweiten WM-Vorrundenspiel dem Duo Hughes/Cheng. Im Interview analysierten sie die Niederlage und schauten voraus auf den freien Tag. 2 Min

Weltmeister haben Olympia-Ticket sicher

Jeweils 48 Teams bei den Frauen und Männern kämpfen um die Medaillen. Die Teams sind in zwölf Vorrundengruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten sowie die besten vier Drittplatzierten sind für die K.o.-Runde qualifiziert. Die acht verbliebenen Gruppendritten spielen in einer "Lucky-Loser-Runde" vier weitere Teilnehmer aus. Die Titelträger sind zugleich für die Olympischen Spiele in Paris 2024 qualifiziert.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 08.10.2023 | 09:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Beachvolleyball